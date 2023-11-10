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Даррен Аронофски снимет биографический фильм об Илоне Маске

Режиссер Даррен Аронофски получил права на байопик об Илоне Маске

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Gonzalo Fuentes/Reuters

Продюсерский центр A24 разрабатывает биографический фильм об Илоне Маске, режиссером которого станет Даррен Аронофски, сообщает Variety.

Основой для сценария послужит биография Илона Маска в авторстве Уолтера Айзексона, впервые опубликованная в сентябре. Как сообщает портал, до этого книга Айзексона »Стив Джобс» была адаптирована для одноименного фильма компании Universal 2015 года, в котором роль генерального директора Apple исполнил Майкл Фассбендер.

Источники добавили, что за право снимать байопик по книге Айзексона боролись как студии, так и режиссеры, и в итоге в тендере победила компания A24. Примечательно, что до этого А24 и Аронофски работали над драмой «Кит» с Бренданом Фрейзером.

Ранее Илон Маск представил усовершенствованный аналог ChatGPT под названием Grok.

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