Даррен Аронофски снимет биографический фильм об Илоне Маске

Продюсерский центр A24 разрабатывает биографический фильм об Илоне Маске, режиссером которого станет Даррен Аронофски, сообщает Variety.

Основой для сценария послужит биография Илона Маска в авторстве Уолтера Айзексона, впервые опубликованная в сентябре. Как сообщает портал, до этого книга Айзексона »Стив Джобс» была адаптирована для одноименного фильма компании Universal 2015 года, в котором роль генерального директора Apple исполнил Майкл Фассбендер.

Источники добавили, что за право снимать байопик по книге Айзексона боролись как студии, так и режиссеры, и в итоге в тендере победила компания A24. Примечательно, что до этого А24 и Аронофски работали над драмой «Кит» с Бренданом Фрейзером.

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