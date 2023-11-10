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Агата Муцениеце изменилась в лице после вопроса о суде с Прилучным

Актриса Муцениеце отказалась обсуждать суд с бывшим мужем Прилучным

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Актриса Агата Муцениеце отказалась обсуждать тему суда с бывшим мужем Павлом Прилучным. Об этом пишет «Пятый канал».

На кадрах видно, как с лица актрисы быстро сошла улыбка, когда журналистка задала вопрос о суде Муцениеце и Прилучного по поводу алиментов. Артистка заявила, что не намерена обсуждать эту тему.

1 ноября Агата Муцениеце подала новый иск против своего бывшего супруга Павла Прилучного. По данным издания, артистка требует увеличить сумму выплат по алиментам на двоих детей — 10-летнего Тимофея и 7-летнюю Мию. Как отмечает источник kp.ru, Муцениеце сама неплохо зарабатывает — один съемочный день актрисы стоит 250 тысяч рублей, — поэтому их судебное разбирательство уже выходит за рамки исключительно суммы алиментов.

Адвокат Олег Колотушкин подчеркнул, что Муцениеце может рассчитывать на увеличение суммы алиментов с учетом текущего дохода Прилучного. Он заявил, что если актер получает 500 тысяч рублей за съемочный день, то мать может претендовать на треть от этого гонорара — получать 4 миллиона 500 тысяч рублей ежемесячных алиментов.

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