Раскрыты подробности уголовного дела за драку женщины с сотрудником ОМОНа

В Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело по статьям «Применение насилия в отношении представителя власти» и «Оскорбление представителя власти» после рейда ФСБ и ОМОН в клубе «Космонавт» во время концерта группы Zero People. Об этом сообщает «Фонтанка».

По данным издания, поклонница в концертном зале вступила в конфликт не с рядовым бойцом, а с командиром одного из подразделений ОМОНа.

Фигурантке дела, 50-летней психологу-педагогу Наталье Артемовой, вменяют как минимум один удар в бедро сотруднику ОМОН, а также словесные оскорбления, высказанные якобы в состоянии опьянения.

9 ноября Telegram-канал «Mash на Мойке» сообщал, что на закрытый концерт группы Zero People в петербургском клубе «Космонавт» приехали сотрудники Росгвардии после жалоб активистов. Коллектив является сайд-проектом вокалиста и клавишника группы Animal ДжаZ Александра Красовицкого и Александра Заранкина.

По данным очевидцев издания 78.ru, в клуб вошли люди в форме с закрытыми лицами, вывели несовершеннолетних, а после построили всех в очередь для проверки документов, музыкантов также забрали в полицию.

Позднее стало известно, что полиция планирует возбудить уголовное дело против поклонницы Zero People, которая подралась с сотрудником ОМОН из-за срыва выступления группы.

Ранее сообщалось, что концерт Xolidayboy в Нижнем Новгороде отменили за несколько часов до начала.