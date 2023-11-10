Адвокат Добровинский: самым сложным в деле Ефремова было разоблачение лжи

Адвокат Александр Добровинский, представлявший сторону потерпевших в деле о смертельном ДТП Михаила Ефремова, в день рождения актера пожелал ему бросить пить и научиться оценивать свои поступки. В беседе с «Газетой.Ru» Добровинский также заявил, что самым сложным в деле Ефремова было разоблачить «наглую и безудержную» ложь актера.

«Ефремов будет встречать свой юбилей в тюрьме — в отличие от господина Захарова, который свой юбилей встречать не будет. Хочу пожелать ему (Ефремову. — прим. «Газеты.Ru»), чтобы он больше не пил и думал, прежде чем что-то делать. Я отношусь очень хорошо к сложным процессам. Это здорово, когда процесс сложный, он оттачивает мастерство. Наверное, самое сложное — разоблачить ложь, которая шла от господина Ефремова и его представителя. Она была безудержной, постоянной и очень наглой, начиная от мнимого инсульта, того, что он сидел в машине, сидел кто-то другой, и заканчивая лжесвидетелями. Все это надо было, конечно, развенчивать, уничтожать. Было непросто, но удалось», — сказал он.

10 ноября российскому актеру Михаилу Ефремову исполнилось 60 лет. Он известен своими ролями в фильмах «Когда я стану великаном», «Все наоборот» и «Граница: Таежный роман», «Слушатель».

8 июля 2020 года Ефремов, находясь в состоянии опьянения, выехал на встречную полосу в центре Москвы за рулем своего внедорожника. Водитель встречной машины, курьер Сергей Захаров, был госпитализирован — но врачам не удалось его спасти. Через несколько месяцев Ефремова приговорили к восьми годам лишения свободы. Впоследствии суд уменьшил срок до 7,5 года колонии. Артист отбывает наказание в исправительной колонии №4 в Белгородской области.

Ранее сообщалось, что Михаил Ефремов пытается отобрать квартиру, которую его дядя завещал другим.