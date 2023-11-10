Посетительница концерта Zero People в Петербурге подралась с сотрудником ОМОН

В Санкт-Петербурге силовики приехали на концерт группы Zero People, положили всех на пол и начали проверять документы. Как пишет «Фонтанка», одна из посетительниц стала участницей потасовки с сотрудником ОМОН.

«Я заплатила деньги!» — кричит девушка на видео и дает пощечину силовику в шлеме и с винтовкой.

«У меня оружие. Ты не понимаешь что ли? Стой на месте!» — говорит он в ответ и прижимает женщину к стене.

Депутат Госдумы Александр Хинштейн в своем Telegram-канале заявил, что девушку задержали и доставили в территориальный отдел полиции. По его словам, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Вечером 9 ноября стало известно, что на концерт группы Zero People в петербургском клубе «Космонавт» приехали сотрудники Росгвардии после жалоб активистов. Коллектив является сайд-проектом вокалиста и клавишника группы Animal ДжаZ Александра Красовицкого и Александра Заранкина.

По информации издания 78.ru, в клуб вошли люди в форме с закрытыми лицами, вывели несовершеннолетних, а после построили всех в очередь для проверки документов.

До этого стало известно, что активисты написали обращение в министерство культуры Российской Федерации, СК России и силовикам с просьбой отменить все выступления сайд-проекта группы Animal ДжаZ — Zero People.

Ранее концерт Xolidayboy в Нижнем Новгороде отменили за несколько часов до начала.