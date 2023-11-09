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«Большее, чем просто дружба»: Егор Крид пофлиртовал с Клавой Кокой после реалити

Рэпер Егор Крид заявил, что их с Клавой Кокой связывают чувства сильнее дружбы

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Klavacoca/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Рэпер Егор Крид позвал певицу и подругу Клаву Коку на свое YouTube-шоу, где заявил о крепких чувствах между ними.

«Ну да, ты моя подруга. Но это не значит, что я должен верить в это явление! Вот такой я странный человек. Мне кажется, когда мужчина дружит с девушкой, кто-то чувствует что-то чуть больше. Я всегда считал, что между нами уже нечто больше, чем просто дружба. Мы давно знаем друг друга, мы уже как семья», — сказал Крид.

В октябре Клава Кока раскрыла своего возлюбленного. Певица встречается с блогером Александром Повериным, с которым познакомилась в шоу «Сердце Клавы». В этом проекте звезда искала свою любовь, а мужчины со всей России пытались завоевать сердце артистки. В итоге певица выбрала Поверина. Пара встречается уже более четырех месяцев.

Во время прямой трансляции на Twitch Крид написал в комментариях «точно нет» по поводу отношений Коки и ее нового возлюбленного Александра Поверина. Тем самым он намекнул, что не верит в долгосрочность этого романа. После этого звезду раскритиковали в социальных сетях. Артист объяснил, что это была «ужасная» шутка.

Ранее Джаред Лето поранил руку во время попытки залезть на Эмпайр-стейт-билдинг.

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