Украинцы бойкотируют Потапа и Настю из-за вечеринки с россиянами

Украинцы бойкотируют дуэт «Потап и Настя» из-за видео, в котором 42-летний солист Алексей «Потап» Потапенко отдыхает в Дубае. Об этом сообщает «Стархит».

В попавшем в социальные сети ролике пользователи сети заметили избранницу солиста группы «Иванушки International» Кирилла Туриченко Дарью.

Как уточняется, сейчас в комментариях на странице Потапа много угроз и требований не возвращаться на Украину.

Кроме того, комментаторы указывают на то, что у Потапенко не должно быть возможности выезжать за пределы страны по артистической визе по личным делам.

Против Потапа также высказалась певица Анастасия Приходько.

В январе на 19-летнего жителя Новомосковска завели административное дело о дискредитации российской армии. В новогоднюю ночь он работал диджеем в одном из местных кафе и включил песню украинских исполнителей Потапа и Насти Каменских во время поздравления президента РФ.

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