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Борис Гребенщиков* закроет свое последнее ИП в России

Shot: музыкант Гребенщиков подал заявление о ликвидации своего последнего ИП в РФ

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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Музыкант, лидер группы «Аквариум» Борис Гребенщиков (признан в РФ иностранным агентом) закроет свое последнее ИП в России и полностью прекратит предпринимательскую деятельность здесь. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

Всего, по данным канала, у рокера в России было несколько компаний, но остальные уже ликвидировала ФНС. Накануне музыкант подал заявление о ликвидации последнего ИП.

Процедуру ликвидации пока запустить не могут, поскольку Гребенщиков задолжал 5 тысяч рублей.

Борис Гребенщиков уехал из России после начала специальной военной операции на Украине. В июне 2023 года музыкант попал в список иностранных агентов. Минюст сообщил, что музыкант «осуществлял концертную деятельность в зарубежных странах с целью оказания финансовой помощи Украине, выступал против специальной военной операции на Украине, получал поддержку от иностранных источников».

Летом 2023 года Бориса Гребенщикова оштрафовали на 50 тысяч рублей по делу о дискредитации ВС РФ после интервью израильскому каналу.

Недавно он заявил, что никогда не жил в Израиле и проживает в Великобритании.

Ранее в Москве выставили на продажу портрет рок-музыканта Виктора Цоя из пивных крышек.

*  признан в РФ иностранным агентом
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