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Лидер «Ногу свело!» не может продать свою квартиру в Москве из-за статуса иноагента

Shot: покупатели боятся приобретать квартиру музыканта Максима Покровского*

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Евгения Новоженина/РИА Новости

Фронтмен группы «Ногу свело!» Максим Покровский (признан в РФ иностранным агентом) не может продать свою недвижимость в Москве. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

Покровский владеет четырехкомнатной квартирой с двумя санузлами в районе метро «Митино» в Москве. Ее площадь составляет 110 квадратных метров. Исполнитель продает недвижимость вместе с мебелью за 25,7 млн рублей.

При этом, отмечает Shot, покупатели отказываются приобретать квартиру, как только узнают имя продавца. Собеседники издания также отмечают, что процесс продажи затрудняется еще и тем, что Покровский не может вернуться в Россию. Отмечается, что музыкант планирует переоформить квартиру на свою жену, которая приедет в Россию ради заключения сделки.

Покровского включили в реестр иноагентов 31 марта 2023 года после его резких высказываний и выпуска видеоклипов о специальной военной операции на Украине.

В отношении проживающего в США музыканта также заводили дело о дискредитации Вооруженных сил РФ, но 27 марта стало известно, что Хорошевский суд Москвы прекратил административное производство по данному делу.

Ранее сообщалось, что Вадиму и Вике Цыгановым пришлось защищаться антидроновой глушилкой.

*  признан в РФ иностранным агентом
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