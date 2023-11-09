Автору граффити «Изроссилование» сломали плечевой сустав при задержании в Москве

Уличный художник Philippenzo (настоящее имя — Филипп Козлов) заявил в своем Telegram-канале, что во время задержания полицейские переломали ему плечевой сустав.

Козлов признался, что у него не перестает болеть плечо и с трудом поднимается рука на протяжении трех месяцев.

В конце июля сообщалось, что Philippenzo задержали в аэропорту, когда он прилетел из Грузии в Москву. На тот момент мужчину обвиняли в нарушении статьи 19.3 КоАП («Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции»). Его арестовали на 15 суток.

В начале сентября сообщалось, что в квартире Козлова прошли обыски. 25 октября МВД объявило Philippenzo в розыск.

12 июня, в День России, Philippenzo нарисовал в Москве граффити со словами «Изроссилование», после чего уехал из России. Раньше на Козлова составляли протоколы о «дискредитации армии» — из-за работы «Цинк наш».

В Москве также есть известная работа Козлова: «А есть маршмеллоу?» — «Есть марш-марш левой!».

Ранее сообщалось, что солист группы «БумеR» был избит двумя пенсионерками.