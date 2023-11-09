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Семен Слепаков* спародировал песню SHAMAN: «Нерусский, без кусочка конца»

Комик Семен Слепаков спел свою версию песни SHAMAN, назвав себя нерусским

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Владимир Песня/РИА «Новости»

Комик Семен Слепаков (признан в РФ иностранным агентом) в подкасте Михаила Шаца (признан в РФ СМИ-иноагентом) исполнил пародию на песню «Я русский» певца SHAMAN. Вырезку публикует Александр Невзоров (признан в РФ иностранным агентом) в Telegram-канале.

«Нерусский, не важна кровь отца; Нерусский, без кусочка конца; Нерусский, мне не повезло; Нерусский, я всемирное зло», — спел в припеве исполнитель.

Он также определил черты, которые якобы отличают его от русского человека — надевать шапку на морозе, переходить дорогу на зеленый свет даже ночью, не пить по будням и раз в год проверять простату у врача.

«В Spotify уходит эта песня, деньги капают на счет», — сыронизировал также юморист.

Недавно сообщалось, что Слепаков продал квартиру в центре Москвы. Теперь у юмориста не осталось недвижимости в России.

В начале октября комик поддержал Израиль после нападения ХАМАС. Слепаков пожелал сил и мужества военным, освобождения пленным и выздоровления раненным. Он также выразил соболезнования израильтянам, потерявшим родных и близких.

«В истории нашего народа было немало страшных событий. Но евреи выстояли. Выстоим мы и сейчас», — заявил он.

Ранее звукорежиссер Лалетин рассказал, какие песни Пугачева записала в России.

*  признан в РФ иностранным агентом
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