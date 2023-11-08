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Путин объявил благодарность Родиону Газманову и Наталье Сенчуковой

Президент Путин объявил благодарность певцам Газманову, Сенчуковой и Рыбину

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Владимир Веленгурин/Global Look Press

Президент России Владимир Путин объявил благодарность певцам Родиону Газманову, Наталье Сенчуковой и лидеру группы «Дюна» Виктору Рыбину. Об этом сообщается на официальном портале правовой информации.

Благодарность была объявлена артистам с формулировкой «за заслуги в развитии отечественной культуры и искусства». Кроме того, президент отметил достижения саксофонистки Вероники Кожухаровой, скульптора Андрея Коробцова и актрисы Аглаи Шиловской.

7 января 2023 года все трое были внесены в санкционные списки Украины после участия в концерте в Херсоне, посвященном Дню российского флага, а также за посещение Крыма и поддержку спецоперации.

Недавно Рыбин в выпуске подкаста «Неформат» на Первом канале рассказал, как фанатки сняли с него штаны в 1996 году.

«Я еще неопытный был, мне милиционеры машут, чтобы я выходил в одну сторону, а я перепутал и пошел в другую. И тут я попал в руки девушек. Я никогда не думал, что я какой-то интерес представляю для них, но я ушел тогда только в кроссовках, прикрывая интимную зону!» — признался он.

Ранее журналист Отар Кушанашвили заявил, что мог стать мужем певицы Аллы Пугачевой.

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