Путин объявил благодарность Родиону Газманову и Наталье Сенчуковой

Президент России Владимир Путин объявил благодарность певцам Родиону Газманову, Наталье Сенчуковой и лидеру группы «Дюна» Виктору Рыбину. Об этом сообщается на официальном портале правовой информации.
Благодарность была объявлена артистам с формулировкой «за заслуги в развитии отечественной культуры и искусства». Кроме того, президент отметил достижения саксофонистки Вероники Кожухаровой, скульптора Андрея Коробцова и актрисы Аглаи Шиловской.
7 января 2023 года все трое были внесены в санкционные списки Украины после участия в концерте в Херсоне, посвященном Дню российского флага, а также за посещение Крыма и поддержку спецоперации.
Недавно Рыбин в выпуске подкаста «Неформат» на Первом канале рассказал, как фанатки сняли с него штаны в 1996 году.
«Я еще неопытный был, мне милиционеры машут, чтобы я выходил в одну сторону, а я перепутал и пошел в другую. И тут я попал в руки девушек. Я никогда не думал, что я какой-то интерес представляю для них, но я ушел тогда только в кроссовках, прикрывая интимную зону!» — признался он.
Ранее журналист Отар Кушанашвили заявил, что мог стать мужем певицы Аллы Пугачевой.