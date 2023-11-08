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Кушанашвили заявил, что мог стать мужем Пугачевой

Журналист Кушанашвили вспомнил, что с ним флиртовала Пугачева

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otar.kushanashvili/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Журналист и телеведущий Отар Кушанашвили вспомнил, как с ним якобы флиртовала певица Алла Пугачева. Об этом он рассказал в одном из выпусков своей передачи «Каково?!».

По словам 52-летнего Кушанашвили, он жалеет не о том, что ему пришлось просить у Пугачевой прощения в суде за оскорбление по сей день не может простить себе эту оплошность.

«Однажды Пугачева позвала меня в гости, а я отказался. Она сказала: «Зайдешь выпить чай?» Потом всю жизнь проклинал себя за это. Если б зашел, я бы был на месте Галкина», — сказал журналист, считающий, что мог стать мужем звезды..

Кушанашвили также высказал предположение, что Пугачевой не везло с мужьями — не только с Максимом Галкиным (признан в РФ иностранным агентом), но и с Филиппом Киркоровым.

Недавно во время визита в Россию проживающая сейчас за границей Алла Пугачева записала в тверской студии звукозаписи «Салам» три новые песни.

Предположительно, Пугачева может представить новые песни в Дубае, где выступит с сольным концертом.

Ранее мама солиста группы «Король и шут» Михаила Горшенева Татьяна Ивановна рассказала о детстве рок-звезды.

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