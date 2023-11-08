Звукорежиссер Лалетин рассказал, какие песни Пугачева записала в России

Певица Алла Пугачева действительно 3 ноября записала в тверской студии звукозаписи «Салам» три песни. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал основатель студии, звукорежиссер Игорь Лалетин.

«Спела три песенки для внутреннего пользования, видимо, для родных, близких, для друзей», — сказал он, добавив, что не знает, для кого именно Пугачева записывала песни.

По словам Лалетина, это были «песенки про любовь, про жизнь».

«Не для релиза. Для своих», — уточнил он.

Кроме того, рассказал Лалетин, они с Пугачевой в студии «повспоминали прошлое», посмеялись, поговорили, и певица уехала.

«Она спела три песенки, попросила отослать ей вокал. Я даже не знаю, где она потом будет их доделывать», — констатировал Лалетин.

Предположительно, Пугачева может представить новые песни в Дубае, где выступит с сольным концертом.

Ранее в студии «Салам» также записывались Леонид Агутин, Ирина Аллегрова, Татьяна Овсиенко, Андрей Губин, Алсу и другие звезды.

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