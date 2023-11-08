После инсульта у Юрия Соломина могло парализовать часть тела

У художественного руководителя Малого театра Юрия Соломина после инсульта могло парализовать левую сторону тела. Об этом сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на собственный источник.

При этом, утверждает канал, врачи говорят об улучшении состояния 88-летнего актера — он начал разборчиво говорить, а паралич может быть временным. Источник добавляет, что лечение Соломина продолжается, однако он находится в реанимации.

Mash уточнил, что лечение осложнено тяжелой формой гипертонии, сахарным диабетом и атеросклерозом артиста. 10 лет назад он перенес аортокоронарное шунтирование.

Актер и режиссер Юрий Соломин был госпитализирован в понедельник, 6 ноября. Он потерял сознание во дворе своего дома, медиков вызвали прохожие.

7 ноября в Малом театре назвали диагноз госпитализированного Соломина, подтвердив, что худрук учреждения культуры перенес инсульт.

Пресс-секретарь Малого театра Таисия Галыгина в беседе с «Газетой.Ru» не подтвердила информацию о том, что художественный руководитель Юрий Соломин находится в реанимации и у него парализовало часть тела.

Ранее стало известно о состоянии Дроздова после новостей о госпитализации.