«SHAMAN уже нажал кнопку»: Цыганов объяснил, почему Пугачева не вернется в Россию

Певица Алла Пугачева и ее муж Максим Галкин (признан в РФ иностранным агентом) уже не смогут вернуться в Россию, так как SHAMAN нажал на красную кнопку. Об этом продюсер Вадим Цыганов заявил в интервью news.ru.

«Они не могут [вернуться], уже произошло разделение на людей и нелюдей, это видно. Это уже не зависит ни от нее, ни от правительства. Уже случилась та ситуация, SHAMAN уже «нажал на красную кнопку». Ее нажали, и уже невозможно отыграть назад. Это точно, даже не на 99%, я, конечно, могу ошибаться, но не хотелось бы», — высказался Цыганов.

При этом продюсер заверил, что никогда не был заинтересован в сотрудничестве с Пугачевой, хотя у него и была возможность с ней поработать. Цыганов уточнил, что ему больше нравится работать с теми, кого любит.

Недавно директор Пугачевой Елена Чупракова подтвердила, что артистка приехала в Россию вечером 2 ноября. При этом помощница Примадонны не стала уточнять, сколько исполнительница пробудет в России и цель ее приезда.

Позднее появилась информация, что певица вернулась в Россию, чтобы составить дополнительное завещание и забрать документы, связанные с ее детьми Лизой и Гарри. При этом, по данным Shot, Пугачева могла приехать в Россию для записи новой песни.

Ранее SHAMAN нажал на «красную кнопку» во время концерта.