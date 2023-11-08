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Сценарист назвала тенденции современного российского кино

Сценарист Герасимова: авторское кино развивается в России

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Depositphotos

В современном российском кино можно проследить множество тенденций, которые могут меняться с течением времени и развитием технологий. Об этом в интервью RuNews24 рассказала специалист по созданию проектов в сфере кинообразования на базе факультета кино и телевидения Университета «Синергия», сценарист Наталья Герасимова.

По ее словам, к ним относятся расширение жанрового разнообразия, направленное на расширение потребностей широкой аудитории, развитие авторского кино, увеличение количества международных копродукций, возрождение исторического кино, повышение качества спецэффектов и визуальных решений, подъем сериалов, а также развитие документального кино и киножурналистики.

Сценарист отметила, что современный зритель хочет видеть в кинокартинах персонажей, которые столкнулись с трудными жизненными обстоятельствами и смогли преодолеть их.

«Кроме того, многие зрители интересуются историческими и фантастическими фильмами, где герои обладают уникальными способностями и сражаются с мистическими существами», — добавила Герасимова.

Киновед Александр Семенюк до этого сказал, что в ближайший год кинематограф будет переживать кризис. По его словам, это связано с тем, что самостоятельных фильмов в России практически нет. Он добавил, что спрос на билеты в кинотеатр упал уже сейчас. При этом когда прокатчики повысят цены на билеты, зрители окончательно перестанут туда ходить, считает эксперт.

Ранее актер Иван Колесников высказался о будущем российского кино.

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