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Скончался актер из «Джентльменов удачи» Анатолий Яббаров

Умер актер театра и кино Анатолий Яббаров, известный по «Джентльменам удачи»

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Пресс-служба правительства Херсонской области

Актер театра и кино Анатолий Яббаров, известный своей ролью в фильме «Джентльмены удачи», скончался в возрасте 86 лет, сообщает портал kino-teatr.ru. Уточняется, что актер ушел из жизни 6 ноября, но причина его смерти не указывается.

Анатолий Яббаров родился 24 августа 1937 года в Баку. Он дебютировал в кино в 1964 году в драме «Жили-были старик со старухой». Среди его наиболее известных ролей можно отметить фильмы «Бег» (1970), «Джентльмены удачи» (1971), «Два капитана» (1976), «Побег из тюрьмы» (1977).

Анатолий Яббаров исполнял преимущественно эпизодические роли, но его персонажи были яркими и запоминающимися. Благодаря особой фактуре артиста ему хорошо удавались отрицательные герои: убийца из «Двух капитанов», уголовник по кличке Митяй из «Джентльменов удачи», гробовщик из фильма «Совсем пропащий».

«Джентльмены удачи» были сняты в 1971 году режиссером Александром Серым на киностудии «Мосфильм». Авторами сценария выступили Георгий Данелия и Виктория Токарева.

В 1972 году фильм стал лидером советского кинопроката — его посмотрели 65,2 миллиона зрителей. Картина стала одним из самых популярных советских кинофильмов, многие фразы из которого стали крылатыми.

С 1996 года Анатолий Яббаров служил в Государственном театре киноактера. В 2011 году он снялся в сериалах «Фурцева» и «Заложники любви».

Ранее умер актер «Санта-Барбары», женившийся на фанатке из России.

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