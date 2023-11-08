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«Он жил в фантазии»: мама Горшка рассказала о детстве рок-звезды

Мама рок-музыканта Горшенева Татьяна рассказала, как он фантазировал в детстве

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gorshenev.life/VK/РИА Новости

Мать рок-музыканта Михаила «Горшка» Горшенева (1973-2013) Татьяна Ивановна на открытии выставки «Панк-культура. Король и Шут» рассказала о детстве рок-звезды.

По словам Горшеневой, в детстве сын много фантазировал и часто переносил свои фантазии на бумагу в виде рассказов и рисунков.

«Он жил в фантазии. В детстве, когда он врал, мне врач сказал — он просто фантазирует. Поэтому не ругайте своих детей, когда они вам врут — они фантазируют», — говорит мама музыканта.

Она также призналась, что любые увлечения Горшенева были всерьез, и нередко не обходилось без травм.

«Когда они играли в войнушку, родители жаловались на него — дерется, как будто война настоящая. Пошел на бокс — руку сломал. На каноэ походил — перевернулся — [получил] воспаление легких», — делится воспоминаниями Татьяна Ивановна.

3 ноября в Санкт-Петербурге открылась выставка бюро Planet9, Плюс Студии и «Яндекс Афиши» «Панк-культура. Король и Шут» — питерский вариант экспозиции, которую весной этого года в Москве посетили более 110 тысяч человек. «Газета.Ru» рассказала, на какие экспонаты выставки нужно обратить внимание и почему московским посетителям «Панк-культуры» стоит познакомиться и с ленинградской версией.

Ранее в Петропавловской крепости открылся фестиваль «Чудо света».

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