Бедрос Киркоров рассказал о своем самочувствии на фоне появления новых проблем с сердцем

У 91-летнего народного артиста России Бедроса Киркорова диагностировали стеноз аортального клапана и застойную сердечную недостаточность, ему может потребоваться операция на сердце. О своем самочувствии он рассказал в беседе с kp.ru.

По его словам, пока он находится в больнице под наблюдением врача.

«Хороший врач, мне очень с ним повезло. Ребята, пожелайте мне здоровья. Ну что сейчас я могу сказать? Не хочу вас и себя расстраивать. Когда человеку плохо, говорить совсем ничего не хочется. Болею. Тут какая ситуация. От докторов все зависит. Один врач лечит, другой — калечит. Сейчас я в надежных руках. Будем лечиться!» — сказал Киркоров.

30 сентября Telegram-канал 112 сообщал, что Бедросу Киркорову потребовалась срочная помощь врачей из-за приступа астмы. По данным канала, ему стало плохо рано утром, он якобы начал задыхаться, и ему вызвали «скорую». Врачи оказали артисту помощь на месте и рекомендовали при повторном приступе вызвать врачей из поликлиники, добавили в издании.

При этом представители команды его сына, Филиппа Киркорова говорили, что певец самостоятельно приехал в клинику, ему никто не вызывал скорую помощь. Они отмечали, что он наблюдался у кардиохирурга Амирана Ревишвили на фоне проблем с сердцем.

Ранее сообщалось, что Киркоров станцевал стриптиз для Ирины Винер в Дубае.