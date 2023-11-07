Моргенштерн* вспомнил о хейте Милохина в России: «На фоне этого ребенка я просто злодей»

Рэпер Алишер Моргенштерн (признан в РФ иностранным агентом) признался, что боится возвращаться в Россию, так как не понимает, как на это отреагирует общественность. Об этом исполнитель рассказал в интервью Ксении Собчак на YouTube.

«У меня знакомый летал. И он, знаешь, такой безобидный — тиктоки снимает, пляшет. Как ребеночек... Он захотел вернуться домой. Что произошло? «На фронт его! Предатель!» И это с ребенком, а я в их глазах, наверное, вообще злодей. Я просто боюсь», — заявил Моргенштерн, намекая на блогера Даню Милохина.

Музыкант пояснил, что его основной страх связан именно с реакцией общественности.

«Вот что можно такому ребенку [как Даня Милохин] было предъявить? Нет, на него накинулись. Боюсь предположить, что будет со мной. Допускаю все», — отметил Моргенштерн.

Недавно Моргенштерн заявил, что мог бы последовать примеру Ромы Зверева, который выступил в Донбассе на фоне отмены концертов музыканта. При этом, по словам Моргенштерна, подобные действия будут расценены публикой как его политическое высказывание. Он отметил, что не хочет вмешиваться в политику.

Ранее сообщалось, что Пугачева покинула Россию.