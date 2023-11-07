Джиган потерял лицензию на свое имя в 2021 году, но вспомнил только сейчас

Рэпер Джиган (настоящее имя — Денис Устименко-Вейнштейн) пытается зарегистрировать в Федеральной службе по интеллектуальной собственности (Роспатенте) торговую марку «Джиган». Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным издания, исполнитель потерял права на свое сценическое имя в 2021 году, но вспомнил об этом только в 2023-м.

Согласно агентству городских новостей «Москва», Устименко-Вейнштейн хочет под товарным знаком «Джиган» производить и продавать табак, сигареты и сигары, электронные сигареты, вейпы, а также спички. Он также планирует заниматься воспитанием, образованием, организацией спортивных и культурно-просветительных мероприятий, бизнесом и рекламой.

Недавно сообщалось, что жена Джигана и блогерша Оксана Самойлова заработала на своем марафоне «Стратегия на миллион» 390 миллионов рублей. На своем курсе Самойлова предлагает участникам составить карту желаний, советует отказаться от вредных привычек, ежедневно читать аффирмации, чистить зубы по три минуты и делать комплименты.

Жена Джигана также дает свои 100 идей для бизнеса: торговать подгузниками для животных, помогать в переезде, управлять службой неприятных известий и проч.

Ранее сообщалось, что актер Никита Кологривый расстался с женой и редко видится с дочерью.