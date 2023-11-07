Потерявшему сознание на сцене Xolidayboy диагностировали вегетативное расстройство

Певцу Xolidayboy (настоящее имя — Иван Минаев) диагностировали вегетативное расстройство после того, как исполнитель потерял создание на концерте в Ставрополе. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Сейчас музыкант находится в больнице. После инцидента Минаева госпитализировали в отделение неврологии Ставрополя, его состояние оценивалось как средней степени тяжести. Сейчас артисту лучше и его готовят к выписке.

Baza подчеркивает, что Xolidayboy уже ставили похожие диагнозы. До этого у него выявляли нейроциркуляторную дистонию (заболевание, связанное с нарушением нервной и эндокринной регуляции. — прим. «Газеты.Ru») и энцефалопатию (невоспалительное поражение головного мозга. — прим. «Газеты.Ru»).

Недавно сообщалось, что музыканту стало плохо прямо на сцене. Служба безопасности площадки и другие члены команды взяли Минаева на руки и отнесли за кулисы — судя по видео, в тот момент Xolidayboy все еще находился без сознания.

Накануне Минаеву вручили повестку в военкомат. Сотрудники военного комиссариата подловили исполнителя, когда он находился в аэропорту Минеральных Вод во время гастролей по Ставропольскому краю.

Ранее композитор Фадеев заявил, что хотел отменить концерт в Минске из-за болезни.