Киновед о российском кино: «Тем — на каждом шагу, а они «Чебурашек» клепают»

Киновед Александр Семенюк заявил «Абзацу», что в ближайший год кинематограф будет переживать кризис.

«Самостоятельных фильмов практически нет – идут разные франшизы и ремейки. Режиссерам нечего сказать. Тем для кинематографа — на каждом шагу. А они «Чебурашек» клепают», — заявил кинокритик.

По словам Семенюка, спрос на билеты в кинотеатр упал уже сейчас, а когда прокатчики повысят цены на билеты, то зрители окончательно перестанут туда ходить.

«Кинотеатры уже сейчас пусты. При этом руководство прокатного сообщества заявило, что в новом году билеты подорожают на 20–30%», — посетовал Семенюк.

Недавно сообщалось, что фильм «По щучьему велению» бьет рекорды. За двое суток лента набрала в прокате 615 млн рублей. По сюжету сказки «По щучьему велению» простак Емеля случайно вытаскивает из реки волшебную щуку, которая готова исполнить три его желания. Два желания он тратит впустую, а третье сохраняет. Когда Емеля влюбляется в царевну Анфису, щука, обернувшаяся в девушку Василису, помогает ему добиться руки девушки.

Режиссерское кресло проекта «По щучьему велению» занял Александр Войтинский («Призрак»). Главные роли в фильме исполнили Никита Кологривый («Майор Гром: Чумной Доктор»), Мила Ершова («Трудные подростки») и Алина Алексеева («Елки-иголки»).

Ранее сообщалось, что народная артистка России Людмила Максакова во время спектакля получила травму.