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В производство запущен пародийный фильм «Барбигеймер»

В США снимут пародийный фильм «Барбигеймер»

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Warner Bros./Universal Pictures

По информации издания The Hollywood Reporter, американский режиссер Чарльз Бэнд скоро приступит к производству фильма под названием «Барбенгеймер». Эта картина будет основана на элементах культовых кинолент этого сезона «Барби» и «Оппенгеймера» и расскажет историю куклы-ученого, занимающейся разработкой атомной бомбы с целью уничтожения мира. На создание фильма выделено всего миллион долларов.

Оригинальный фильм «Барби» рассказывает о приключениях популярной куклы, ее возлюбленного Кена и их друзей. В сюжете Барби была изгнана из Барбиленда и вынуждена отправиться в мир реальных людей в поисках ответов на свои вопросы. Фильм пользуется огромной популярностью и является лидером практически на всех представленных рынках. Кроме того, этот фильм сделал Грету Гервиг первой женщиной в истории, снявшей киноленту с такими высокими кассовыми сборами.

21 июля состоялась премьера фильма Кристофера Нолана под названием «Оппенгеймер». В картине снялись Киллиан Мерфи, Роберт Дауни-младший, Эмили Блант, Мэтт Дэймон, Флоренс Пью и другие. Известно, что Киллиану пришлось придерживаться строгой диеты для съемок в этом фильме. «Оппенгеймер» также собрал $912 млн, став самым кассовым байопиком в истории.

Ранее российский режиссер сравнил Кристофера Нолана и Стэнли Кубрика.

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