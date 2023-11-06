Макаревич* назвал теракт 11 сентября в США кинематографичным, а войну в Израиле — нет

Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич (признан в РФ иностранным агентом) заявил в Telegram-канале, что нынешняя война для Израиля — то же, что 11 сентября 2001 года для США.

«Никто тогда не сочувствовал «Аль-Каиде» (организация запрещена в России). Странно, правда? И американцы разобрались — где сейчас эта «Аль-Каида»? Никто и не помнит», — заявил музыкант.

Он также назвал кинематографичным момент с самолетом, который врезается в небоскреб, отметив, что именно поэтому его показывали широкой общественности. При этом войну в Израиле, считает Макаревич, неактивно демонстрируют публике, так как это «слишком жестко».

«Зря. Я бы показал всему миру. Каждому недоумку, который сегодня грозит кулачком кровожадному сионистскому агрессору. Каждому. Некоторым насильно», — подытожил он.

Недавно Макаревич высказался об отмене его концертов в Центральной Азии. Макаревич связывает случившееся с его поддержкой Израиля и обещаний финансировать ЦАХАЛ. Он заявил, что выступает на стороне страны, в которой живет. Музыкант также добавил, что, по его мнению, боевики ХАМАС не имеют никакого отношения к исламу и арабскому миру.

Ранее сообщалось, что в Голливуде покажут ленту о бесчинствах ХАМАС.