Noize MC* продолжает зарабатывать в России

Супруга музыканта Noize MC (признан в РФ иностранным агентом) (настоящее имя — Иван Алексеев (признан в РФ иностранным агентом)) Анна сдала в аренду квартиру пары в Москве. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

По данным издания, речь идет о квартире Алексеевых с 1 спальней площадью 42 кв.м. Она расположена в Рязанском районе столицы на улице Васильцовский Стан. Средняя цена аренды подобной недвижимости составляет 40 тысяч рублей в месяц, а рыночная стоимость квартиры при продаже — 14 млн рублей.

При этом у семьи Noize MC есть другая квартира в Москве — апартаменты площадью 109 кв.м. с тремя спальнями. Они расположены на улице Вавилова в Гагаринском районе столицы. Ее стоимость, по данным Shot, составляет 87 млн рублей. При этом Алексеевы также владеют машиноместом и 13-метровой кладовой.

Noize MC уехал из России в Литву в 2021 году после того, как Следственный комитет начал проверку его творчества на «пропаганду негативного отношения к полицейским и попытку реабилитации нацизма».

После этого он ликвидировал свою главную компанию ООО NOIZ, в апреле 2023 года — закрыл ИП, через которое получал деньги от рекламы и концертов.

В конце октября сообщалось, что музыкант избавился от внедорожника в России.

Ранее стало известно, что звезду хита «Мне очень нужен ты» просят проверить на предмет дискредитации ВС РФ.