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Скончался искусствовед Аркадий Ипполитов

The Art Newspaper Russia: искусствовед Ипполитов скончался в возрасте 65 лет

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Пресс-служба правительства Херсонской области

Советский и российский искусствовед, куратор выставок и писатель Аркадий Ипполитов скончался 5 ноября в возрасте 65 лет. Об этом сообщила главный редактор профильной газеты The Art Newspaper Russia Милена Орлова в своем Telegram-канале.

«Печальная новость из Петербурга. Умер Аркадий Ипполитов. <..> Лауреат премии The Art Newspaper Russia за книгу «Просто Рим»», — сообщила Орлова и принесла соболезнования родным деятеля культуры.

Аркадий Ипполитов родился 26 марта 1958 года в Санкт-Петербурге. Искусствовед окончил исторический факультет Ленинградского университета по кафедре истории искусств. Ипполитов известен как специалист по итальянскому искусству XV–XVII веков, маньеризму, зарубежному искусству ХХ века, античной и христианской иконографии, истории мирового кинематографа. За свою карьеру ученый написал более 600 научных и критических статей.

В 2019 году Аркадий Ипполитов, хранитель кабинета итальянской гравюры в Государственном Эрмитаже, крупнейший знаток и ценитель итальянской культуры опубликовал на «Газета.Ru» отрывок из своей книги «Просто Рим», о знаменитой своим фасадом церкви Санта Мария дель Орационе э Порте.

Ранее ученые подтвердили, что древние египтяне не строили Большого Сфинкса.

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