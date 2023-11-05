Финальный эпизод «Атаки титанов» оценили ниже других эпизодов сериала

Финальный эпизод аниме-сериала «Атака титанов» вышел 4 ноября и получил самую низкую оценку за всю историю шоу. Об этом сообщает портал DTF.

При этом на момент написания заметки DTF у сериала был рейтинг 7,1 баллов из 10, в то время как сейчас он уже вырос до 7,7. Большая часть зрителей поставила эпизоду наивысшую оценку, однако примерно 30% оценили серию всего на 1 и 2 балла.

В России «Атака титанов» вышла одновременно со всем миром на Кинопоиске. Эпизод озвучила студия DEEP («Хикара и Го», «Фуука», «Подземелье Токио» и др.).

Сюжет «Атаки титанов» строится вокруг жизни города, окруженного огромной стеной для защиты от людоедов — титанов. Защитой города от угрозы занимается специальная команда истребителей титанов, которые пытаются разгадать тайну огромных существ и защитить мирное население.

В четвертом сезоне «Атаки титанов» Эрен Йегер безжалостно уничтожает внешний мир ради спасения друзей и весь свой народ. Однако его ужасным планам пытается помешать Альянс во главе с Микасой и Армином.

Аниме является экранизацией одноименной постапокалиптической манги, написанной и иллюстрированной Хадзимэ Исаямой. Дебют шоу состоялся в 2013 году и в настоящий момент насчитывает 88 серий.

В марте состоялась премьера первого специального эпизода финальной части «Атаки титанов». Она поставила мировой рекорд Гиннесcа как самое востребованное аниме на телевидении.

Ранее Вован из «Реальных пацанов» рассказал о последнем сезоне сериала.