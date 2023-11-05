Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Против Виктории Бони не стали возбуждать уголовное дело о мошенничестве

Shot: МВД отказалось возбуждать уголовное дело против блогерши Виктории Бони

close
100%
victoriabonya/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Министерство внутренних дел России не нашло состава преступления в действиях блогерши Виктории Бони, на которую написали заявление в полицию о мошенничестве. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

Издание отмечает, что МВД завершило проверку Бони и отказалось возбуждать уголовное дело против нее, так как нет документально подтвержденного вреда.

В конце сентября подписчик Бони написал заявление в полицию на блогершу. Он вступил в платный Telegram-канал звезды, чтобы посмотреть ее преображение после операции. Несмотря на обещания, телеведущая не показала лица.

27 сентября Боня отказалась выплачивать деньги подписчикам, которые вступили в закрытый платный Telegram-канал блогерши, чтобы посмотреть на ее фото после пластической операции. Телеведущая объяснила это тем, что она не набрала нужного количества подписчиков.

По словам Бони, когда она объявляла о том, что покажет свое лицо сразу же после пластической операции, то больше 30 тысяч человек захотели посмотреть снимки за «символическую сумму» в 1300 рублей.

27 августа Боня сообщила, что сделала пластическую операцию за 19 миллионов рублей — блефаропластику (операция по изменению формы век или разреза глаз. — «Газета.Ru»). Звезда также рассказала, что ей случайно увеличили губы жиром, не предупредив ее об этом.

Ранее сообщалось, что на Шварценеггера подали в суд после февральского ДТП.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий