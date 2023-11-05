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Волочкова сделала шпагат в кресле стоматолога

Балерина Анастасия Волочкова села в шпагат во время лечения зубов

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@volochkova_art/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией).com

Балерина Анастасия Волочкова сделала шпагат прямо в кресле у стоматолога. Видеоролик с экс-солисткой Большого театра публикует Telegram-канал «Звездач».

«Ну, лежать несколько часов без движения для моих суставов пытка! Я и тут решила размяться», — подписала танцовщица.

Ролик снимал врач, который также отметил, что Волочкова не смогла долго сидеть, поэтому ей потребовалось «срочно растянуться». На видео балерина лежит в стоматологическом кресле, на нее также надет роторасширитель.

В начале октября Волочкова опубликовала в соцсетях фотографию с полушпагатом на макете советского истребителя Ла-5, который применялся в годы Великой Отечественной войны. Данный самолет снимали в фильмах «Два капитана», «Они сражались за Родину», «Небо Москвы» и других. Сейчас он находится недалеко от Музея «Мосфильма» в Москве, где знаменитость и сфотографировалась с ним.

Подписчики балерины обрушились на нее с резкой критикой и написали заявление в полицию, пригрозив тремя годами лишения свободы за осквернение символов воинской славы России.

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