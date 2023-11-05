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SHAMAN нажал на красную кнопку во время концерта

Певец SHAMAN нажал на красную кнопку в ходе концерта со словами «я русский»

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Григорий Сысоев/РИА Новости

Певец SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов) нажал на символическую «красную кнопку» в ходе своего сольного концерта в Санкт-Петербурге. Трансляцию вел «Первый канал».

Кнопка была в черном чемодане. Артист нажал на кнопку во время исполнения слов «я русский». После этого на сцене вспыхнули огненные фейерверки.

4 ноября SHAMAN вместе с Екатериной Мизулиной из «Лиги безопасного интернета» исполнил гимн России.

До этого стало известно, что SHAMAN посетил могилу шансонье Михаила Круга во время своей поездки в Тверь.

Дронов пояснил, что во многом обязан Кругу. Его композиции часто заказывали посетители заведения, где работал музыкант в начале своей карьеры в Новомосковске.

Ранее концертный директор певца SHAMAN раскрыл гонорар певца.

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