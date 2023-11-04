Балалаечник рассказал, что помогло ему установить рекорд России

Музыкант из Пскова Константин Абабков на выставке «Россия» установил рекорд по непрерывной игре на балалайке — он исполнил 60 произведений за 60 минут. В беседе с «Газетой.Ru» Абабков признался, что продержаться столько времени было нелегко, и сейчас у него «горят» пальцы.

«Такой рекорд дался нелегко, так как на балалайке играю живыми пальцами. Сейчас они аж горят, но ничего. Опыт у меня большой, играть музыку люблю. Хорошо, что были зрители, они морально помогали мне. Готовился неделю, но задача была — не переиграть и не стереть руки. Все получилось, ура!» — поделился Абабков.

В субботу, 4 ноября, псковский музыкант-виртуоз Абабков попал в Книгу рекордов России. На выставке «Россия» на ВДНХ в Москве он исполнил композиции псковича Бориса Трояновского, Петра Чайковского, Михаила Глинки, музыку современных авторов, а также обработки русских народных мелодий и песен. Длительность игры нон-стоп составила более часа.

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