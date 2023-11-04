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В День народного единства певец SHAMAN исполнил гимн России с Екатериной Мизулиной

SHAMAN и Мизулина спели гимн России в День народного единства

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Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Певец SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов) вместе с Екатериной Мизулиной из «Лиги безопасного интернета» исполнил гимн России. Об этом «Газете.Ru» рассказал руководитель пресс-службы артиста Антон Коробков-Землянский.

«Самый популярный артист России SHAMAN исполнил гимн РФ вместе с директором «Лиги безопасного интернета» Екатериной Мизулиной», — заявил Коробков-Землянский.

Известно, что оба сегодня принимают участие в открытии форума-выставки «Россия» на ВДНХ.

Выставка-форум «Россия 2023» на ВДНХ открылась сегодня, 4 ноября, и продлится до 12 апреля 2024 года. На ней будут представлены достижения различных регионов, отраслей экономики и общественной жизни за последние 23 года.

Ранее глава «Лиги безопасного интернета» отпраздновала День России в Minecraft. Концерт прошел 12 июня на виртуальной арене Лужники, на которой «выступил» в том числе и SHAMAN.

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