Умерла звезда сериала «Клон»

Бразильская актриса Элизанджела, сыгравшая Ноэмию в сериале «Клон», скончалась на 69-м году жизни. Об этом сообщает Globo.

О смерти актрисы стало известно 3 ноября. Утверждается, что она почувствовала себя плохо дома, ей стало трудно дышать.

Элизанджелу госпитализировали, и она умерла в больнице в Гуапимирине от сердечного приступа и остановки дыхания. Незадолго до смерти актрису уже госпитализировали из-за серьезных проблем с дыханием, в больнице она провела несколько недель.

В январе 2021 года Элизанджела попадала в больницу с тяжелым случаем коронавирусной инфекции, однако даже после этого не отказалась от антипрививочных взглядов и не стала вакцинироваться.

В «Клоне» Элизанджела исполнила роль донны Ноэмии — супруги Мустафы. Сыгравший роль мужа Ноэмии актер Перри Салес скончался в 2009 году.

Летом на 91-м году жизни скончалась актриса Леа Гарсия, также игравшая в сериале «Клон».

Ранее умерла актриса Галина Мочалова, сыгравшая в сериале «Улицы разбитых фонарей».