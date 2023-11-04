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Умерла звезда сериала «Клон»

Скончалась бразильская актриса Элизанджела, сыгравшая Ноэмию в сериале «Клон»

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Бразильская актриса Элизанджела, сыгравшая Ноэмию в сериале «Клон», скончалась на 69-м году жизни. Об этом сообщает Globo.

О смерти актрисы стало известно 3 ноября. Утверждается, что она почувствовала себя плохо дома, ей стало трудно дышать.

Элизанджелу госпитализировали, и она умерла в больнице в Гуапимирине от сердечного приступа и остановки дыхания. Незадолго до смерти актрису уже госпитализировали из-за серьезных проблем с дыханием, в больнице она провела несколько недель.

В январе 2021 года Элизанджела попадала в больницу с тяжелым случаем коронавирусной инфекции, однако даже после этого не отказалась от антипрививочных взглядов и не стала вакцинироваться.

В «Клоне» Элизанджела исполнила роль донны Ноэмии — супруги Мустафы. Сыгравший роль мужа Ноэмии актер Перри Салес скончался в 2009 году.

Летом на 91-м году жизни скончалась актриса Леа Гарсия, также игравшая в сериале «Клон».

Ранее умерла актриса Галина Мочалова, сыгравшая в сериале «Улицы разбитых фонарей».

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