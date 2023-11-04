Цена на дачу Аллы Пугачевой упала вдвое

Цена на дачу певицы Аллы Пугачевой в подмосковном Солнечногорске упала больше чем вдвое — с 225 млн рублей до 100 млн. Об этом сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на собственный источник.

При четырехэтажной даче есть собственная береговая линия с пирсом, кинотеатр, релакс-зона с бассейном и хамамом, несколько каминов, бар, бильярдная, спортивная и детская площадки.

До недавнего времени на даче жил внук певицы — артист Никита Пресняков. Сейчас жилье пустует.

Автомобиль Пугачевой сфотографировали днем 3 ноября на въезде в Тверь со стороны Москвы спустя 2 часа с того момента, как она выехала из своего замка в деревне Грязь и уехала в направлении Санкт-Петербурга. По информации канала, певица 5 ноября может посетить церемонию прощания с дирижером, художественным руководителем Санкт-Петербургской академической филармонии имени Шостаковича Юрием Темиркановым.

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