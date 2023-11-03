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Стало известно, приедет ли Пугачева в Россию еще раз

«МК»: певица Алла Пугачева всегда будет приезжать в Россию

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Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Певица Алла Пугачева будет возвращаться в Россию, так как является гражданкой этой страны. Об этом изданию «МК» рассказал знакомый с окружением Примадонны источник.

«Некоторые СМИ пишут, что, дескать, Пугачева приехала, чтобы дооформить все бумаги и больше не приезжать в страну, это не так. Пугачева — гражданка России и будет приезжать сюда всегда, вопреки разным гадким слухам. Никакие злопыхатели не испортят ее отношения с родиной», — заверил инсайдер.

При этом источник подчеркнул, что Пугачева недолго пробудет в России, так как их с Максимом Галкиным (признан в РФ иностранным агентом) дети — Лиза и Гарри — очень по ней скучают. По данным канала, исполнительница старается не оставлять детей надолго без своего присмотра, так как они очень привязаны к матери.

Накануне директор исполнительницы Елена Чупракова подтвердила, что певица приехала в Россию вечером 2 ноября. При этом помощница Примадонны не стала уточнять, сколько исполнительница пробудет в России и цель ее приезда.

Ранее стала известна цель визита Пугачевой в Россию.

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