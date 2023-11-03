Стало известно, какие маски появятся в новом сезоне «Шоу Аватар»

В новом сезоне «Шоу Аватар» зрители увидят 12 новых цифровых персонажей, за которыми будут скрываться звезды. Об этом пишет РИА Новости.

Перед членами жюри предстанут Василиса Прекрасная, Муха-Цокотуха, Лиса, Огненная Ворожея, Аленушка, Золушка, Садко, Артемон, Железный Дровосек, Змей Горыныч, Соловей-разбойник и Трубадур. От звезд они получат голоса, движения и мимику — знаменитости будут управлять своими аватарами в режиме реального времени. Членам жюри в лице Сергея Лазарева, Иды Галич, Тимура Батрутдинова, Марка Тишмана, а также Ирины Понаровской предстоит угадать, кто скрывается за масками героев.

«Просто разрыв шаблона. Когда на сцене выступает реальный балет с нереальным аватаром, и все это в режиме реального времени, хочется кричать после каждого номера: «Браво!» организаторам шоу за потрясающую идею и ее реализацию! Такого никогда еще не было на российском телевидении. Я в восторге», — сказал Лазарев.

Второй сезон «Шоу Аватар» стартует 5 ноября в эфире телеканала НТВ.

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