Последний эпизод «Реальных пацанов» с участниками СВО сняли спонтанно и без сценария

Участник СВО Дмитрий Борисов признался в беседе с Telegram-каналом «Прикамские витязи», что съемки последнего эпизода сериала «Реальные пацаны» сняли без сценария.

«Нам позвонили со съемочной группы и сказали, что у них возникла спонтанная идея снять данный эпизод. Мы согласились. Я на тот момент уже выписался из госпиталя, но, как узнал про то, что меня и ребят пригласили для съемок, то вернулся в Москву из Питера», — вспомнил Борисов.

Мужчина пояснил, что снявшиеся в эпизоде военнослужащие не играли, а были собой. Съемки проходили без заучивания заранее подготовленного текста — актеры просто общались с бойцами под камерой.

Недавно сообщалось, что сериал «Реальные пацаны» закончился сценой, как герои едут в больницу к раненым бойцам СВО. В одной из последних сцен герой актера Николая Наумова Колян встречает в ресторане поклонника, который работает официантом в заведении. Мужчина просит звезду записать ролик для своих друзей, находящихся в военном госпитале из-за ранений, полученных в зоне СВО.

«А че приветы-то передавать, куда ехать?» — спрашивает Колян.

Ранее ведущая Татьяна Миткова заявила, что не планирует уезжать из России.