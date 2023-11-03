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Смольянинов заявил, что играет в переходе со своей группой в Латвии

Актер Артур Смольянинов* признался, что собрал свою музыкальную группу из латышей

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Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Актер Артур Смольянинов (признан в РФ иноагентом, включен в список террористов и экстремистов) признался в интервью телеканалу «Дождь» (признан Минюстом нежелательной в РФ организацией), что создал музыкальную группу cheLovek в Латвии, которая пока играет в переходах, готовясь к релизу своего первого музыкального альбома.

«Сейчас мы записали свой первый мини-альбом. Буквально через месяц у нас будет дебютный полновесный концерт в Латвии. То есть в течение года мы играем в переходе и доигрались до полноценной программы, альбома», — заявил Смольянинов.

Актер пояснил, что участники его музыкального коллектива — люди «из новой жизни», которых он еще полтора года назад не знал.

В начале сентября Смольянинов заявил, что у него нет шансов и желания вернуться в РФ. Он подчеркнул, что не видит никаких предпосылок к тому, чтобы обстановка в России поменялась в ближайшее время. По словам артиста, даже перед развалом СССР были некоторые намеки на грядущие в скором времени изменения. Сейчас же Смольянинов с долей цинизма оценивает теории «экспертов с YouTube», которые то и дело говорят о возможных предпосылках к изменению политического климата в стране.

Ранее сообщалось, что Пугачева вернулась в Россию.

*  признан в РФ иноагентом, включен в список террористов и экстремистов
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