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Ведущая Татьяна Миткова заявила, что не планирует уезжать из России

Телеведущая Миткова заявила, что не собирается покидать Россию

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Александр Натрускин/РИА Новости

Телеведущая и главный редактор информационной службы НТВ Татьяна Миткова не планирует покидать Россию. Об этом журналистка заявила в интервью YouTube-каналу «Эмпатия Манучи» в ответ на вопрос о том, почему она не уволилась и не уехала из страны по примеру некоторых коллег.

«Почему я должна куда-то уезжать? Мне нравится моя работа, мне нравится по-прежнему компания [НТВ]», — сказала Миткова.

Она также рассказала, что за границу ездит только в командировки, а отдыхать любит в России — в частности, летом журналистка ездила с супругом на Волгу.

В феврале 2023 года Миткова в числе других общественных и культурных деятелей России попала в санкционный список Канады. Оттава ввела санкции против 16 юрлиц и 38 физических лиц, среди которых — Николай Басков, Михаил Боярский, Олег Газманов и другие. В интервью РИА Новости Миткова выразила мнение, что в Канаде «что-то неладно».

«Конечно, отразятся (введенные санкции. — «Газета.Ru») — работать будем еще лучше», — сказала Миткова о своем отношении к ограничениям.

Ранее Сергей Зверев рассказал, как санкции ударили по его бизнесу.

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