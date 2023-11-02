Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Центре Рерихов назвали «тяжелой новостью» сообщения о смерти дирижера Темирканова

В Центре Рерихов заявили, что умерший дирижер Темирканов долго болел

close
100%
Кирилл Каллиников/РИА Новости

Вице-президент Международного Центра Рерихов Александр Стеценко заявил «Газете.Ru», что скончавшийся 2 ноября худрук Санкт-Петербургской академической филармонии и глава Центра Юрий Темирканов «долго болел».

«Я не могу давать никакие комментарии. Я также узнал сейчас из прессы. Я ничего пока не могу сказать. Знаю только, что он длительное время болел. Это тяжелая новость для нас всех», — сказал он.

О том, что известный дирижер Юрий Темирканов скончался на 85-м году жизни, в четверг сообщили в Санкт-Петербургской академической филармонии.

Юрий Хатуевич Темирканов родился 10 декабря 1938 года в Нальчике. Он был одним из четырех детей Хату Темирканова, возглавлявшего комитет по делам искусств Кабардино-Балкарии.

В 1962 году окончил оркестровый факультет, а в 1965-м — класс оперно-симфонического дирижирования Ленинградской консерватории (сейчас Санкт-Петербургская государственная консерватория имени Н.А. Римского-Корсакова).

С 1976 по 1988 год Темирканов занимал пост художественного руководителя и главного дирижера театра оперы и балета имени Кирова. С оркестром этого театра в 1987 году он выступал в Лондоне с постановками опер «Борис Годунов», «Пиковая дама» и «Евгений Онегин». После кончины Евгения Мравинского в 1988 году Темирканов стал художественным руководителем и главным дирижером ЗКР Академического симфонического оркестра Санкт-Петербургской филармонии.

Темирканов часто выступал с зарубежными оркестрами. Так, в 1980 году он получил место приглашенного дирижера Королевского филармонического оркестра в Лондоне, а с 1992 по 1998 год занимал пост его главного дирижера. В числе других коллективов, с которыми работал Темирканов, Симфонический оркестр Балтимора, Датский симфонический оркестр и др. C 2007-го Темирканов был главным приглашенным дирижером Большого театра.

Ранее Лещенко заявил, что умерший поэт-песенник Добронравов своими стихами озвучил две эпохи.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий