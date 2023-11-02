В Центре Рерихов назвали «тяжелой новостью» сообщения о смерти дирижера Темирканова

Вице-президент Международного Центра Рерихов Александр Стеценко заявил «Газете.Ru», что скончавшийся 2 ноября худрук Санкт-Петербургской академической филармонии и глава Центра Юрий Темирканов «долго болел».

«Я не могу давать никакие комментарии. Я также узнал сейчас из прессы. Я ничего пока не могу сказать. Знаю только, что он длительное время болел. Это тяжелая новость для нас всех», — сказал он.

О том, что известный дирижер Юрий Темирканов скончался на 85-м году жизни, в четверг сообщили в Санкт-Петербургской академической филармонии.

Юрий Хатуевич Темирканов родился 10 декабря 1938 года в Нальчике. Он был одним из четырех детей Хату Темирканова, возглавлявшего комитет по делам искусств Кабардино-Балкарии.

В 1962 году окончил оркестровый факультет, а в 1965-м — класс оперно-симфонического дирижирования Ленинградской консерватории (сейчас Санкт-Петербургская государственная консерватория имени Н.А. Римского-Корсакова).

С 1976 по 1988 год Темирканов занимал пост художественного руководителя и главного дирижера театра оперы и балета имени Кирова. С оркестром этого театра в 1987 году он выступал в Лондоне с постановками опер «Борис Годунов», «Пиковая дама» и «Евгений Онегин». После кончины Евгения Мравинского в 1988 году Темирканов стал художественным руководителем и главным дирижером ЗКР Академического симфонического оркестра Санкт-Петербургской филармонии.

Темирканов часто выступал с зарубежными оркестрами. Так, в 1980 году он получил место приглашенного дирижера Королевского филармонического оркестра в Лондоне, а с 1992 по 1998 год занимал пост его главного дирижера. В числе других коллективов, с которыми работал Темирканов, Симфонический оркестр Балтимора, Датский симфонический оркестр и др. C 2007-го Темирканов был главным приглашенным дирижером Большого театра.

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