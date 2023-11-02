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Умер худрук Петербургской академической филармонии Темирканов

Худрук Санкт-Петербургской филармонии Шостаковича Юрий Темирканов умер в 84 года

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Кирилл Каллиников/РИА Новости

Скончался художественный руководитель Санкт-Петербургской академической филармонии Юрий Темирканов. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

Уточняется, что Темирканов умер в возрасте 84 лет.

На сайте Санкт-Петербургской академической филармонии также появилось сообщение о смерти известного дирижера.

«С глубоким прискорбием сообщаем, что сегодня ушел из жизни художественный руководитель Петербургской филармонии Юрий Темирканов», — сказано в сообщении.

Юрий Хатуевич Темирканов родился 10 декабря 1938 года в Нальчике. Он был одним из четырех детей Хату Темирканова, возглавлявшего комитет по делам искусств Кабардино-Балкарии. После окончания музыкальной школы, в 1953-1957 годах он учился в средней специальной музыкальной школе Ленинградской государственной консерватории имени Н.А. Римского-Корсакова.

В 1962 году окончил оркестровый факультет, а в 1965 — класс оперно-симфонического дирижирования Ленинградской консерватории (сейчас Санкт-Петербургская государственная консерватория имени Н.А. Римского-Корсакова).

С 1976 по 1988 Темирканов занимал пост художественного руководителя и главного дирижера театра оперы и балета имени Кирова. С оркестром этого театра в 1987 году он выступал в Лондоне с постановками опер «Борис Годунов», «Пиковая дама» и «Евгений Онегин». После кончины Евгения Мравинского в 1988 году Темирканов стал художественным руководителем и главным дирижёром ЗКР Академического симфонического оркестра Санкт-Петербургской филармонии.

Темирканов часто выступал с зарубежными оркестрами. Так, в 1980 году он получил место приглашенного дирижёра Королевского филармонического оркестра в Лондоне, а с 1992 по 1998 занимал пост его главного дирижера. В числе других коллективов, с которыми работал Темирканов, Симфонический оркестр Балтимора, Датский симфонический оркестр и др. C 2007 Темирканов — главный приглашенный дирижер Большого театра.

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