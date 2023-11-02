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Певица Sia репостнула видео пары из Самары, танцующей под снегопадом

Певица Sia опубликовала видео самарской пары, танцующей под снегом

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sia/TikTok

Австралийская певица Sia опубликовала в TikTok видео влюбленной пары из заснеженной Самары. В ролике парень и девушка танцуют под снегопадом, а фоном играет популярный трек Sia «My Snowman». За два дня видео набрало более 13 млн просмотров и 1 млн лайков.

Как стало известно Telegram-каналу Shot, видео было снято около двух лет назад — за это время влюбленные успели расстаться. Героиня ролика — 21-летняя студентка Самарского государственного технического университета Мария — рассказала, что они с парнем не сошлись характерами.

В 2021 году режиссером клипа певицы Sia на песню «Music» стал российский артист балета Сергей Полунин, а фигуристка Елена Ильиных сыграла в нем главную роль.

«Нам сказали — если певице понравится, она опубликует у себя на официальном YouTube-канале. Так и получилось, — рассказала Ильиных в интервью «Газете.Ru». — Я вообще получила от работы над этим видео незабываемые впечатления. Танец мне поставил Сережа, он был и режиссером видео. Часть, где я танцую на льду, мы снимали на Аляске — на замерзшем озере и в ледяной пещере. И, как вы понимаете, было очень очень холодно, где-то минус 20. В общем, экстремальные условия, но мы со всем справились. Оно того стоило!»

Ранее Sia сняла фирменный парик после подтяжки лица у пластического хирурга.

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