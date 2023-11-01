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«Запал, энтузиазм»: стало известно о срочной свадьбе Александра Петрова

«Антиглянец»: актер Петров отпразднует свадьбу со своей женой в ноябре

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Планета Максимус

Актер Александр Петров мог запланировать свадьбу со своей новой девушкой Викой на 25 ноября 2023 года, сообщает Telegram-канал «Антиглянец» со ссылкой на собственный источник.

Утверждается, что гостями свадьбы станут звездные друзья пары. Спешку инсайдеры объясняют тем, что актер якобы хочет, чтобы его новые отношения отличались от предыдущих — с актрисой Стасей Милославской.

«Такой дедлайн объясняют запалом, энтузиазмом и протестными настроениями — это, мол, вам не годы встреч со Стасей Милославской. Фантастический срок, а в ответе за мероприятие Андрей Фомин», — пишут авторы канала.

15 сентября Петров женился и выложил фото с регистрации брака. Артист рассказывал, что познакомился с возлюбленной случайно на улице. Его супруга Виктория Антонова работает в Центре развития национальной культуры им. императрицы Александры Федоровны (ЦРНК).

Накануне актриса Кристина Асмус заявила, что «один ранимый друг» пытается лишить ее работы через продюсеров, отметив, что он также отписался от нее в соцсетях. СМИ предположили, что артистка возмутилась новостями о свадьбе Петрова, который, по ее словам, должен был жениться на ее подруге Милославской.

Ранее Матвиенко рассказал о конфликтах участниц «Фабрики звезд»

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