«Перед всеми выпендривается»: подруга Пугачевой описала характер Киркорова в быту

Портниха и подруга Аллы Пугачевой Любовь Аксенова в разговоре с mk.ru назвала бывшего мужа Примадонны Филиппа Киркорова скромным в домашней обстановке человеком.

«Филипп – очень скромный парень. Это он перед всеми выпендривается, а в жизни — домашний и очень скромный. Почему у них не получилось? Мы – женщины – любим, когда смотрим в одну сторону, а не в разные. Но Филипп смотрел в одну сторону, а она — в другую, поэтому долго у них ничего и не продлилось», — высказалась Аксенова.

Она считает, что отъезд Пугачевой из России является глубочайшей ошибкой, так как на Родине Примадонна могла ходить на кладбище к своим родителям и пользовалась популярностью фанатов. По словам Аксеновой, Пугачева всегда считала Россию своим домом. Портниха выразила мнение, что звезда обязательно еще вернется в РФ.

«Ее любят у нас миллионы поклонников. А там кому она нужна? Там и другой менталитет. Есть такое выражение: «Где родился, там и пригодился». Это как раз про Аллу», — уточнила Аксенова.

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