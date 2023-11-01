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Бывшего актера Канахина заочно арестовали в Москве

Бывшего актера Канахина, воюющего на стороне ВСУ, заочно арестовали в Москве

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В Москве заочно арестовали одного из возможных соучастников нападения на села в Брянской области бывшего российского актера Кирилла Канахина. Об этом сообщает ТАСС.

«Постановлением Мещанского районного суда Москвы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Канахина Кирилла Николаевича, который обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ст. 205.3 УК РФ (прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности)», — сказано в сообщении.

Уточняется, что Канахин арестован на 2 месяца. Срок будет исчисляться с того момента, когда его экстрадируют на территорию России.

Также отмечается, что бывший российский актер объявлен в международной розыск.

18 октября сообщалось, что на экс-актера «Театра Луны» Кирилла Канахина, после начала российской специальной военной операции на Украине вступившего в украинскую армию, возбудили сразу несколько уголовных дел.

В марте 2023 года Канахин вместе с другими военнослужащими террористического РДК участвовал в нападении на Брянскую область, в мае принял участие в нападении и на Белгородскую область. Мать Канахина Валентина Павловна называла одного из диверсантов, записавших видео из Белгородской области, похожим на сына.

Ранее в США признали крах контрнаступления ВСУ.

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