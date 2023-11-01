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Лоза заявил, что Мадонна «бомбит в одну точку» и сравнил ее с Кобзоном

Певец Юрий Лоза: Мадонна уверенно бомбит в одну точку

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Chris Pizzello/Invision/AP

Рекордные успехи американской певицы Мадонны связаны с тем, что она упорная и всю жизнь идет по одной дороге, не сверчивая с нее, заявил певец и композитор Юрий Лоза. У поп-дивы все заточено на гастрольную деятельность, объяснил он свою точку зрения в интервью НСН.

Накануне стало известно, что Мадонна попала в Книгу рекордов Гиннесса как «самая продаваемая» артистка всех времен. Лоза это объяснил упорной работой певицы над одной целью.

«Как правило, когда люди долго делают одно и то же дело, это приедается немножко, а она уверенно бомбит в одну точку, – сказал Лоха. – Мадонна выбрала себе дорогу и идет по ней, не сворачивая, поэтому так и получилось».

Коллеги певицы уходят в семейные дела, занимаются бизнесом и другой работой, в отличие от нее, подчеркнул исполнитель. При этом он сравнил Мадонну с Кобзоном, отметив ее активную концертную деятельность.

«Что касается гастролей, люди разные, здоровье у всех тоже разное. Например, у меня по молодости было очень много сил, я однажды в Свердловске отработал 17 концертов за четыре дня, – рассказал певец. – Раньше Кобзон ставил рекорды, ходили слухи, что однажды он проработал 11 концертов в день».

Ранее сообщалось, что певица усилила меры безопасности на своих концертах после того, как ей начали поступать угрозы из-за ее поддержки Израиля в конфликте с ХАМАС.

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