Режиссер «Мстителей» подшутил над Скорсезе из-за ролика с собакой Оскаром

Режиссер фильма «Мстители» Джо Руссо в ответ на видео с постановщиком Мартином Скорсезе опубликовал в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) ролик, в котором назвал своего питомца «Бокс-офисом». Об этом сообщает Variety.

«О, смотрите, у него шнауцер! Я обожаю шнауцеров! И его зовут Оскар. Это очень мило», — говорит Руссо, а затем обращается к собственной собаке, — «Окей, давай, Бокс-офис».

На видео Руссо смотрит TikTok со Скорсезе, который выложила дочь кинематографиста. В том ролике Скорсезе проводит кастинг для питомца по кличке Оскар.

Variety подчеркивает, что несмотря на юмористический характер ролика Руссо, он вызвал недовольство у некоторых представителей киноиндустрии. По всей видимости, режиссер «Мстителей» иронизирует над Скорсезе, который несколько лет назад раскритиковал компанию Marvel и ее фильмы за то, что они вытеснили с рынка среднебюджетные фильмы. Таким образом, отмечает Variety, Руссо похвастался, что кассовые сборы его фильмов победили над «Оскаром» Скорсезе.

Издание добавляет, что последний фильм режиссера с Леонардо ДиКаприо в главных ролях собрал в домашнем прокате всего $40 млн при бюджете $200 млн.

Ранее режиссер «Оппенгеймера» назвал биографические фильмы «бесполезным» жанром кино.