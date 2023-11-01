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SHAMAN получает до 3 млн рублей за один концерт

Директор SHAMAN Лавров: гонорар певца составляет до 3 млн рублей за концерт

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Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Концертный директор певца SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов) Сергей Лавров заявил, что исполнитель получает гонорар в размере от двух до трех миллионов рублей за концерт. Его слова передает NEWS.ru.

«У SHAMAN много концертов, потому что сейчас прет патриотическая песня. Когда закончится его звездный час — сказать сложно, но как и любая мода, мода на патриотизм проходит быстро», — заявил Лавров.

Директор отметил, что цена выступления Дронова на корпоративах варьируется от €50 тыс. до €100 тыс. При этом, по словам Лаврова, SHAMAN — не самый дорогостоящий артист в России. Певицы Zivert и Анна Asti получают более высокие гонорары, так как на их концерты приходит большее количество человек.

В начале июня анонимный специалист популярного букингового агентства в разговоре с kp.ru признался, что самым высокооплачиваемым российским музыкантом является фронтмен группы «Ленинград» Сергей Шнуров: его гонорар составляет около 13 млн рублей за выступление. На втором месте расположился SHAMAN, гонорар которого, как отмечалось, составляет примерно 8,8 млн руб. за выступление.

В топ-5 наиболее высокооплачиваемых артистов также вошли Гарик Сукачев (8,8 млн рублей), Филипп Киркоров (7,9 млн рублей) и Николай Басков (7 млн рублей).

Ранее сообщалось, что выручка галереи Аниты Цой составила более 7 млн рублей.

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